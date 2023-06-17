Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah saat 10.15'te Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini alırken, bazı adaylar son dakika yetişti bazıları ise geç kalarak içeri alınmadı. İşte saniyelerle hayallerine geç kalanlar...