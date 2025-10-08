Havaya ateş açan 5 kişi kıskıvrak yakalandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kırsal alanda havaya ateş eden ve o anları çeken şahıslar kullandıkları tüfek ve silahlarla birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldı.

