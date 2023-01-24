24 Ocak 2023, Salı
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Havada - karada ve denizde sağlık! İşte Sağlık Bakanlığı’nın araç filosu
Türkiye son 20 yılda sağlık alanında adeta bir devrim yaşadı. Açılan şehir hastaneleri kullanılan son teknolojijk cihazlar ve büyüyen bir sağlık ordusu, 2008 yılından itibarense sağlık ordusunun gücüne bir de hava gücü katıldı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın o araç filosu...