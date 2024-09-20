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Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır! Airbag bilmecesi

Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır! Airbag bilmecesi

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 16:08
Araç 2015 model, airbag 2019 model çıktı. Bu İstanbul'da yeni bir araç satın alan kişinin başına geldi. Arabayı kontrolleri için ekspertize götürdü sahibi Ve ne var ki hava yastığının değiştiğini öğrendi. Akla gelen ilk soru şuydu tabii; "Araç, kazalı mı?" işin aslı herkesi şaşkına çevirdi.
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Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
Hava yastığı kontrolü hayat kurtarır!
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