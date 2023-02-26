26 Şubat 2023, Pazar
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Hatay'daki yıkım Antakya Kalesi'nden görüntülendi
'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da oluşan yıkım, Antakya Kalesi'nden görüntülendi. Öte yandan şehir içinden çekilen görüntülerde de tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin de ağır hasar görerek yerle bir olduğu görüldü.