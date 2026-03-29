Su altyapısı hedefte küresel kriz kapıda

Orta Doğu’da gerilim bu kez enerji hatlarından değil, doğrudan su kaynakları üzerinden tırmanıyor. ABD’nin sert çıkışına İran’dan gelen “tuzdan arındırma tesislerini vururuz” tehdidi, Körfez’de milyonların hayatını riske atabilecek yeni bir senaryoyu gündeme taşıdı. Uzmanlar, olası bir saldırının sadece bölgeyi değil, küresel ekonomiyi de derinden sarsabilecek bir zincirleme krize yol açabileceği uyarısında bulunurken. A Haber ekranlarına taşıyan Kurgu Uzmanı Burak Kaan Aydınsoy’un analiz haberinde; sahadaki sıcak gelişmeler, stratejik dengeler ve olası senaryolarla birlikte çarpıcı detaylarıyla gözler önüne serildi.