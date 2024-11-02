Hatay’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürerken Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi'ndeki bazı evlere sıçradığı belirtildi. Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü alanda tahliye tedbirlerinin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. " ifadelerine yer verildi.

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