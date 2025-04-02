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Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!

Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 00:51
Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkiinde fırtına nedeniyle Akdeniz’de çekilme yaşandı. Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi. Arsuz ilçesi Karaağaç sahili ve Büyükdere mahallesi mevkiinde yaşanan çekilme yer yer 20 metreyi buldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sonrası deniz seviyesi 20 metreyi bulan çekilme meydana geldi. Çekilen deniz seviyesi kamerayla görüntülendi.
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Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
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