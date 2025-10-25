Hatay’da 786 saka kuşu ele geçirildi

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 17:12
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yurt dışına çıkarılmak istenen 786 saka kuşu ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen saka kuşları, yeniden doğaya bırakıldı. Saka kuşlarının özgürlüğüne kavuştuğunu sosyal medya üzerinden duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili şahıslara 6 milyon 253 bin TL para cezası ve tazminat cezası uygulandığını açıkladı.
