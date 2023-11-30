30 Kasım 2023, Perşembe
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Hatalı parka kaydıraklı çözüm! Özel yapım; Türkiye’de örneği yok
Bursa’da bir iş yerine malzeme bırakılacaktı ancak; kapı girişinde araç vardı. Sahibi dakikalarca arandı bulunamayınca da devreye forklift operatörü girdi. Yine Bursa'daki bir pazarda geceden park edilen araçlar esnafı bezdirmişti. Her hafta yaşanan soruna esnaf aparat yöntemi geliştirdi. Böylece yaşanan problem ortadan kalktı.