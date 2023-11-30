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Hatalı parka kaydıraklı çözüm! Özel yapım; Türkiye’de örneği yok

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Giriş: 30.11.2023 11:05
Bursa’da bir iş yerine malzeme bırakılacaktı ancak; kapı girişinde araç vardı. Sahibi dakikalarca arandı bulunamayınca da devreye forklift operatörü girdi. Yine Bursa'daki bir pazarda geceden park edilen araçlar esnafı bezdirmişti. Her hafta yaşanan soruna esnaf aparat yöntemi geliştirdi. Böylece yaşanan problem ortadan kalktı.
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