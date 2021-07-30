Hastaneye başvuranların ne kadarı aşısız?

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şuan yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranını, aşı olmamış kişilerin oluşuyor uzmanlar akciğer enfeksiyonuna dikkati çekiyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kutlutufan Turan yoğun bakımdaki hastalarla ilgili son durumu aktardı.

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bir yandan aşılanan kişilerin sayısı artarken aşılanmayanlar da ikna edilmeye çalışılıyor. Peki hastaneye başvuranlarda kaçı aşısız?

Ankara Şehir Hastanesi koronavirüsle mücadelenin en etkin yürütüldüğü yerlerden biri. Peki son dönemlerde artan vakalar hastaneye nasıl yansıdı, rakamlar neler?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kutlutufan Turan, vakaların 20 binleri geçtiği günlerde hastanelerdeki son duruma ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

''2-3 HAFTA İÇERİSİNDE ARTMASINI BEKLİYORUZ''

A Haber Muhabirin Ece Altuğ'un yoğun bakımlardaki son durumu sorduğu Prof. Dr. Turan, '' Yoğun bakıma yansıması artan sayısını takiben 2-3 hafta içerisinde yoğun bakımlara yansıyor. Son birkaç gündür yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı arttı. 2-3 hafta içerisinde bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Hazırlığımızı bu yönde yapıyoruz'' yanıtını verdi.

GELEN HASTALARIN YÜZDE KAÇI AŞISIZ?

''Şu an aktif yoğun bakımda yatan hastaların %80'i aşısız. Aşılanmamış bireylerin geçirdiği hastalık oldukça ağır. Ciddi akciğer enfeksiyonu ile geliyorlar. 22 milyonun bir an önce aşı olmasını öneririm.''

YAŞ ORTALAMASI NASIL?

''Özellikle orta yaş grubu 35-65 yaş arası. ''

NEYİ İHMAL ETTİLER?

Kutlutufan, sözlerinin devamında, ''Aşılanmamış kişilerin bu hastalığı geçirdikleri andan itibaren ifade ettikleri en temel şey ''keşke aşı olsaydım'' çünkü aşılanmadıklarında yaşadıkları hastalığı görünce ''biz bu kadar ciddi bir hastalık olacağını düşünmemiştik, o nedenle aşıya karşı taraflıydık.'' diyor. Aşılanmamış bireyler çok pişman olduklarını belirtiyor'' şeklinde konuştu.

Aşılanma açısından dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kutlutufan, kişisel önlemlere devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.