10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 01:40
Olay, 22.00 saatlerinde Umuttepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli’de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Kocaeli'de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Gercüş’te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Gercüş'te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Antalya’da silahlı saldırı:1’i turist 3 yaralı
Antalya'da silahlı saldırı:1'i turist 3 yaralı
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Daha Fazla Video Göster