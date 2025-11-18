18 Kasım 2025, Salı

Hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında damar yolu kavgası

Hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında "damar yolu" kavgası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 22:29
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Yasin T. isimli şahıs, eşi Arzu A.’yı Aile Sağlığı Merkezine götürdü. İddiaya göre, merkezde görevli hemşireler Murat G. ve Seda K. ile hasta yakını arasında damar yolu tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde araya girenlerin tarafları güçlükle ayırdıkları gözlendi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine Yasin T., gözaltına alındı.
