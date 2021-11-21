21 Kasım 2021, Pazar
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Hasan Dağı’nda hareketlilik | 10 bin yıl sonra uyandı mı? Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de anlattı
Niğde'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Aksaray'daki Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilik sürüyor. Volkanik dağda meydana gelen gaz ve su çıkışı ne anlama geliyor? Son durumu A Haber muhabiri Hayrettin Yenel aktardı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, konuyla ilgili detayları aktardı.