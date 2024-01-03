Harvard rektörüne Siyonist baskı! Antisemitizmle suçlanan Gay'in, akademik çalışmaları incelemeye alındı

ABD’de bulunan Harvard Üniversitesi'nin ilk siyahi ve ikinci kadın başkanı olarak tarihe geçen Claudine Gay, üniversite öğrencilerinin Gazze’ye yönelik destekleri sonrası kendisine yöneltilen antisemitizm suçlamaları sonrası istifa etti. Gay, terör devleti İsrail'in saldırılarına yönelik öğrenci protestolarını 'İfade özgürlüğü' olarak nitelemiş ve İsrail lobisinin baskılarına maruz kaldı.

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