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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Hangi suyu tercih etmeliyiz? Damaca mı yoksa arıtma su mu kullanmalı? Giriş: 16.03.2021 12:47 Güncelleme:16.03.2021 12:52 Son yıllarda dünya genelinde etkili olan kuraklıkla birlikte suyun önemi daha da arttı. Su yaşam için canlıların vazgeçilmezi. Yani hayatın ta kendisi. İnsan organizmasının önemli bir kısmı da sudan oluşuyor. Peki en sağlıklı su hangisi? A Haber ekipleri uzman isimlere sordu ve çok çarpıcı yanıtlar aldı. İşte tüm detaylar… DİĞER