08 Ekim 2025, Çarşamba

Hamile kadının evi sular altında kaldı
Hamile kadının evi sular altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 01:11
Gün boyu etkili olan sağanak yağış, ilçede birçok noktada rögar taşkınlarına neden oldu. Bağlık Mahallesi Elçi Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Demirdöven ailesinin evi, tuvaletten taşan kanalizasyon suları nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Evdeki birçok eşya lağım suyuyla temas ettiği için zarar gördü. Hamile ve iki çocuk annesi Cemre Demirdöven, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Hamileyim. 2 çocuğum ve eşim ile yaşadığımız evi lağım bastı. TESKİ’yi aradık. Saatler geçmesine rağmen kimse gelmedi. Ev kullanılmayacak halde. Eşyalarımız mahvoldu, çocuklarım perişan. Bütün eşyalarım, mobilyalarım sular altında kaldı. Oturma odam, salonum, mutfağım mahvoldu. Çocuklarım perişan oldu. Saat 15.00’ten beri ekipleri aradım ama kimse gelmedi. Hamileyim, kendi başıma su boşaltmaya çalıştım. Yorganlarım, parkelerim, doğmamış bebeğimin eşyaları bile suya gömüldü. Benim bu mağduriyetimi kim karşılayacak" dedi.


