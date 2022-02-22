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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Katil zanlısı Mustafa Söylemez Sedat Peker'in akrabasıyla görüştü

DHA
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Giriş: 22.02.2022 14:47
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 8 şüpheliden Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklandı. Öte yandan Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.
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