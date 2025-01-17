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Hakkınızı helal edin mesajı ortalığı karıştırdı: Ortaya çıkan manzara şoke etti

"Hakkınızı helal edin" mesajı ortalığı karıştırdı: Ortaya çıkan manzara şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 00:58
Pes dedirten olay, Karaman'da yaşandı. Yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ali Karabüber, evinde alkol içerken yakınlarına "Hakkınızı helal edin" diye mesaj attı. Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları büyük panik yaşayarak durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisler Karabüber'i uyurken buldu. Ortaya çıkan manzara adeta şoke etti.
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Hakkınızı helal edin mesajı ortalığı karıştırdı: Ortaya çıkan manzara şoke etti
Hakkınızı helal edin mesajı ortalığı karıştırdı!
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