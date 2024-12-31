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Hakkari’de minibüsün üzerine kaya parçası düştü: 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Hakkari'de minibüsün üzerine kaya parçası düştü: 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 21:01
Van istikametinden Yüksekova istikametine yolcu taşıyan 30 YJ 152 plakalı minibüse dağdan kopan kaya parçaları isabet etti. Olayda 12 yaşındaki C.K. ağır yaralandı. Minibüste bulunan 11 kişi ise ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye karayolları, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olayda ağır yaralanan C.K., ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola düşen kaya parçaları için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Durumu öğrenen yaralı çocuğun ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, ekipler sürücüleri çok acil olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyardı.
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