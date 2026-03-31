ABD ve İsrail'in İran'daki hedefi Venezuela modeli mi?

Dünya, Orta Doğu'da yaşanan ABD-İsrail-İran savaşını diken üstünde izlerken diğer yandan enerji altyapılarına yönelik yaşanan krizle bölgede adeta bir bilinmezlik yaşanıyor. Savaşın 32. gününde Trump, Tahran'a yönelik tehditlerini sürdürürken, bölgede yaşanan gerilim A Haber'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, ABD ve İsrail'in İran üzerindeki planlarını değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tutar, ABD'nin İran'da Venezuela modelini uygulamaya çalıştığını, İsrail'in ise ABD ve İran arasındaki olası müzakere görüşmelerini baltalamak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Tutar Netanyahu yönetiminin asıl amacın Tahran'da rejim değişikliği yerine Orta Doğu'yu küresel bir çıkmaza sokmak olduğunu vurgulayarak "İsrail, İran’dan Körfez’e, Türkiye’den Azerbaycan’a kadar uzanan küresel bir kaosun fitilini ateşlemek" uyarısıyla tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.