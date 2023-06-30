30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hakkari’de hem kış hem yaz manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor

Hakkari’de hem kış hem yaz manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2023 15:57
Hakkari'de 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Dağların eteklerinde yeşil, tırmandıkça ise sizleri karşılayan kar doyumsuz bir görsel şölen oluşturuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı
Kazaya müdahale eden Polise otomobil çarptı
Kahvenin hatrı var öğütücünün yok mu?
Kahvenin hatrı var öğütücünün yok mu?
Hakkari’de hem kış hem yaz manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor
Hakkari’de hem kış hem yaz manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor
Kurbanlık danaya girdiler bakın ne teslim ettiler!
Kurbanlık danaya girdiler bakın ne teslim ettiler!
Bafra pidesi nasıl yapılıyor?
Bafra pidesi nasıl yapılıyor?
Bayramda yoğun ilgi
Bayramda yoğun ilgi
Amasya’da sel
Amasya'da sel
Prof. Dr. Suat Sezgin’e saygıyla…
Prof. Dr. Suat Sezgin’e saygıyla…
Başı dönünce deprem oluyor sandı
Başı dönünce deprem oluyor sandı
Canlı yayında zipline
Canlı yayında zipline
Nesli tehlike altında! Kastamonu’da görüntülendi
Nesli tehlike altında! Kastamonu'da görüntülendi
Bayramda piknik alanlarına yoğun ilgi!
Bayramda piknik alanlarına yoğun ilgi!
Daha Fazla Video Göster