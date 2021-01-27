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Hakkari Şemdinli'de gönül belediyeciliği

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Giriş: 27.01.2021 08:42
Güncelleme:27.01.2021 08:58
Hakkari Şemdinli belediyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet anlayışı değişti. İlçe merkezi kar altında kalınca, Belediye Başkanı Tahir Saklı, daire başkanları dahil tüm personeliyle sahaya indi. 3 gün boyunca kar temizliği yaptılar.

Hakkari Şemdinli belediyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet anlayışı değişti. İlçe merkezi kar altında kalınca, Belediye Başkanı Tahir Saklı, daire başkanları dahil tüm personeliyle sahaya indi. 3 gün boyunca kar temizliği yaptılar.

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