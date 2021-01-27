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Hakkari Şemdinli'de gönül belediyeciliği
Hakkari Şemdinli belediyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet anlayışı değişti. İlçe merkezi kar altında kalınca, Belediye Başkanı Tahir Saklı, daire başkanları dahil tüm personeliyle sahaya indi. 3 gün boyunca kar temizliği yaptılar.
Hakkari Şemdinli belediyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte hizmet anlayışı değişti. İlçe merkezi kar altında kalınca, Belediye Başkanı Tahir Saklı, daire başkanları dahil tüm personeliyle sahaya indi. 3 gün boyunca kar temizliği yaptılar.