Hakan Çalhanoğlu'ndan Aslan'a yeşil ışık! Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı...

İtalya Serie A ekibi Inter'de harikalar yaratan ve iyi bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Adı sürekli sarı-kırmızılı ekiple anılan milli futbolcu, transferle ilgili çarpıcı bir yanıt verdi.