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Haftalardır valizleri kayıp!

Haftalardır valizleri kayıp! "Havayolu şirketi tazminat ödemeli"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 22:03
Son haftalarda yolcuların dertlerinden biri kaybolan valizlerini bulmak. Çünkü havayolu şirketine teslim ettikleri valizlerini bir daha teslim alamadılar. İşte o mağdurlar…
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