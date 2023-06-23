Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor

Hac vazifelerini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'a akın eden Müslümanların kutsal topraklardaki ziyaretleri sürüyor. Hacı adayları sabah namazını kılmak için uzun bir yürüyüşün ardından Son Peygambere ilk Vahyin indiği Hira Mağarasına ulaştı. Burada şükür namazı kılarak dua ettiler.