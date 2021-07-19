Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sadece Suudi Arabistan vatandaşlarına izin verilen hac ibadetinde hacı adayları Arafat'a çıkmaya başladı. Bu yıl hac ibadeti tıpokı geçen sene olduğu gibi koronavirüs önlemleriyle gerçekleşiyor. Hacı adayları, sosyal mesafe kuralları ile Arafat'a çıkmaya başladı. Suudi Arabistan yönetimi bu yıl sadece Suudi Arabistan vatandaşlarının hacca gitmesine izin verdi. Kutsal topraklardaki hacı adayları koronavirüs önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaflarını gerçekleştirmişti. Hacı adayları Mescid-i Haram'a girişleri farklı kapılardan yaptı. İşaretlenen aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak tavaflar gerçekleştirildi. Her 20 hacı adayı için bir sağlık personeli görevlendirildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN