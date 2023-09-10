Hacamat birçok hastalığa iyi geliyor

Hastalıklardan korunmak ve arınmak için birçok yöntem mevcut. Bunlardan biri de asırlardır başvurulan hacamat. Geleneksel tedavi yöntemi artık modern tıpla buluşturuldu.

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