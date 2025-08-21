21 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu

Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2025 18:49
Edinilen bilgilere göre, Teker Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, iki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelere göre, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Oyuncu Ufuk Bayraktar’a haraç soruşturması!
Oyuncu Ufuk Bayraktar'a "haraç" soruşturması!
Arabayı yapmayan usta ile müşteri arasında bıçaklı kavga!
Arabayı yapmayan usta ile müşteri arasında bıçaklı kavga!
Karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı!
Karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı!
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Küçük bebek 5’inci kat balkonundan düştü
Küçük bebek 5’inci kat balkonundan düştü
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
Trafik magandalarını polis tek tek tespit etti
İstanbul’da Kartal ve Tuzla’ya Tsunamiye hazır kent sertifikası
İstanbul’da Kartal ve Tuzla’ya “Tsunamiye hazır kent sertifikası”
Şanlıurfa’da tonlarca bozuk gıda ürünü ele geçirildi
Şanlıurfa'da tonlarca bozuk gıda ürünü ele geçirildi
Çukurova’da sarı altın hasadı!
Çukurova’da sarı altın hasadı!
Kadınların saç baş sokak kavgası kamerada
Kadınların saç baş sokak kavgası kamerada
İlginç kaza kameraya yansıdı
İlginç kaza kameraya yansıdı
Rize’de çatı yangını korkuttu
Rize’de çatı yangını korkuttu
Daha Fazla Video Göster