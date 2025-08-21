21 Ağustos 2025, Perşembe
Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu
Edinilen bilgilere göre, Teker Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, iki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelere göre, kadınların yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.