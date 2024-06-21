Güzel çay nasıl demlenir? Çayın bahçeden sofraya uzanan yolculuğu

Kahvaltı sofralarının baş tacı, hoş sohbetlerin vazgeçilmezidir çay. Binbir emekle hasat ediliyor, birçok aşamadan geçip sofralarımıza kadar geliyor. Doğu Karadeniz'in bereketli yağmurlarından beslenip filizlenen çayın, bahçeden bardağa uzanan hikayesini sizler araştırdık...

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