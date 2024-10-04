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Gürcistan’da sosyal medya fenomeni dans ederken alt geçitten düşerek öldü

Gürcistan’da sosyal medya fenomeni dans ederken alt geçitten düşerek öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 13:55
Gürcistan’da şarkı söyleyip dans eden Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Arina Glazunova, alt geçitten düşerek hayatını kaybetti.
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