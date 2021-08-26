Gurbetçiden Bakan Karaismailoğlu'na: “Avrupa’da da hala su yok elektrik yok ama burada su, ekmeğimiz evlerimize kadar geldi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hislerini anlatan gurbetçi vatandaş, “Avrupa’da da sel oldu ama buradaki ilgi gözlerimi yaşarttı. Orada hala su yok elektrik yok ama burada su, ekmeğimiz evlerimize kadar geldi” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türkeli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında Karaismailoğlu'nun gurbetçi bir vatandaşla arasında geçen diyalog ilgi çekti.

"BURADAKİ BU İLGİ BENİM GÖZLERİMİ YAŞARTTI"

Gurbetçi vatandaş Adil Karaismailoğlu'na sel ardından yapılan çalışmalar için teşekkürlerini belirterek, "Ben yurt dışından gelen bir vatandaşım. Orada da sel oldu. Ama buradaki bu ilgi benim gözlerimi yaşarttı. Gerçekten hala konuşurken bile, çok iyiydiniz. Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Ben orada da yaşıyorum. Akşam dinledim haberlerde hala su yok, elektrik yok. Ama burada su evlerimize kadar geldi. Ekmeğimiz geldi köyümüze de aynı şekilde. Allah başımızdan eksik etmesin. Kılıçlarınız keskin olsun" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu da buna karşılık, "Devlet vatandaşı için var. Devlet milletinin hizmetinde. Her şey asli görevine döndü artık. Bundan sonra böyle olacak. Bütün zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.