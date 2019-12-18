Güpegündüz sokak ortasında iğrenç taciz! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'da gündüz vakti elinde telefonla konuşarak yürüyen bir kadın, arkasından gelen adamın tacizine uğradı. Tacizci, hiçbir şey olmamış gibi hızlı adımlarla uzaklaştı. İğrenç saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.