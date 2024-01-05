Günün kahramanı Meryem Nine! Gurbetçi nineden askere sıcak hediye

Almanya'da yaşayan 80 yaşındaki Meryem Bayram, dualarından hiç eksik etmediği Mehmetçiğin ne kadar zor şartlarda görev yaptığını, televizyonda gördü. Ben ne yapabilirim diye düşündü. Sonra da işe koyuldu. Üşümesinler diye onlarca çorap, atkı ve bere ördü.

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