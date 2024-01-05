05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Günün kahramanı Meryem Nine! Gurbetçi nineden askere sıcak hediye

Günün kahramanı Meryem Nine! Gurbetçi nineden askere sıcak hediye

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2024 21:03
Almanya'da yaşayan 80 yaşındaki Meryem Bayram, dualarından hiç eksik etmediği Mehmetçiğin ne kadar zor şartlarda görev yaptığını, televizyonda gördü. Ben ne yapabilirim diye düşündü. Sonra da işe koyuldu. Üşümesinler diye onlarca çorap, atkı ve bere ördü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yine Ankara, yine köpek saldırısı!
Yine Ankara, yine köpek saldırısı!
Günün kahramanı Meryem Nine!
Günün kahramanı Meryem Nine!
O ilimizde lapa lapa kar yağdı
O ilimizde lapa lapa kar yağdı
Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok!
Gaziemir’deki pazar yerinde can güvenliği yok!
Saniyeler sonra böyle düştü!
Saniyeler sonra böyle düştü!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Hastalıklar bir türlü geçmiyor!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Kapıkule’de rekor geçiş!
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
Barajlarda su seviyesi yükseliyor! Son dönemde ki yağışlar barajları doldurdu
İstanbul’da cuma trafiği!
İstanbul’da cuma trafiği!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Seçil Erzan olayında dikkat çeken mesajlaşma!
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Eğitim uçağından zorunlu iniş
Kahraman Fethi Sekin anısına
Kahraman Fethi Sekin anısına
Daha Fazla Video Göster