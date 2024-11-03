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Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular

Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 11:57
Güney Koreli Jonghee Son ve Ürdünlü Halil el Masaid yıllarca sırtlarında çanta dünyayı dolaştılar. 70'e yakın ülke gezdiler. Türkiye'ye de defalarca gelen çift, emekli olunca Kandıra'da yaşamaya karar verdi ve yıllar önce kurdukları keçi çiftliği hayalini de burada hayata geçirdiler.
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Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular
Güney Kore’den Kandıra’ya! Keçi çiftliği kurdular
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