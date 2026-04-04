İsrail polisinden A Haber canlı yayınında yaka paça gözaltı

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım politikasına karşı Tel Aviv’in kalbinde yükselen itiraz sesleri, Netanyahu hükümetinin talimatıyla polisin kanlı müdahalesine sahne oldu. Habima Meydanı’nda barışçıl gösteri haklarını kullanan savaş karşıtı protestoculara karşı İsrail polisi adeta bir süpürme operasyonu başlattı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, protestoların kalbi Habima Meydanı’ndan yükselen o protesto anlarını ve halkın çığlığını anbean aktardı. Bunun üzerine İsrail polisi göstericilere sert müdahalede bulunarak yaka paça gözaltına aldı.