13 Aralık 2021, Pazartesi
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‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi.