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‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 13.12.2021 10:28
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi.
‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
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