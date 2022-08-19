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Güneş fırtınaları her an Dünya'yı vurabilir! Gökbilimciler uyardı: Dünya'ya ulaşırsa…

A Haber
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Giriş: 19.08.2022 11:38
Amerikalı gökbilimciler Güneş fırtınalarının bir kaç gün içinde Dünya'yı vuracağı konusunda uyarıda bulundu. Güneş fırtınalarının Dünya'ya ulaşması halinde iletişim sistemlerinin olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor. Güneş fırtınası Dünya’yı nasıl etkiler? Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Küçük, "Depremlerle ilgisi olduğu bilim insanlarının tartıştığı konular ama o kadar da değil. Ama neler olabilir? Yüksek enerji parçacıklar bir takım radyasyon zehirlenmelere neden olabilir eğer Dünya üzerine indiklerini düşünürseniz. İklim bile bundan etkilenebiliyor." dedi.
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