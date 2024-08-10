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Gülümsemek isterken gülmeyi unuttu! Yanlış diş çekimi hayatını kararttı

Gülümsemek isterken gülmeyi unuttu! Yanlış diş çekimi hayatını kararttı

ahaber.com.tr
Tülay Tosun
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Giriş: 10.08.2024 17:02
Ankara'da yaşayan Firdevs Kırkurt, iddiaya göre diş implantı yaptırmak isterken ölümün eşiğine geldi. Yanlış dişi çekilince hastanelik oldu hatta yoğun bakım servisinde günlerce tedavi gördü. Hastaneden çıkar çıkmaz dava açmak için bir avukatla anlaştı. Devam eden süreçte ise büyük bir şok daha yaşadı.
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