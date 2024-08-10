10 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gülümsemek isterken gülmeyi unuttu! Yanlış diş çekimi hayatını kararttı
Ankara'da yaşayan Firdevs Kırkurt, iddiaya göre diş implantı yaptırmak isterken ölümün eşiğine geldi. Yanlış dişi çekilince hastanelik oldu hatta yoğun bakım servisinde günlerce tedavi gördü. Hastaneden çıkar çıkmaz dava açmak için bir avukatla anlaştı. Devam eden süreçte ise büyük bir şok daha yaşadı.