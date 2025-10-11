11 Ekim 2025, Cumartesi

Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı: Darp ve boğuşma izi yok
Güllü’nün otopsi raporu ortaya çıktı: Darp ve boğuşma izi yok

Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı: Darp ve boğuşma izi yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 09:23
Yalova'da 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün Adli Tıp incelemesinde bedeninde başka birine ait DNA izine rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
