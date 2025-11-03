03 Kasım 2025, Pazartesi

Güllü öldü mü öldürüldü mü? Skandal ses kaydı

Güllü öldü mü öldürüldü mü? Skandal ses kaydı

Giriş: 03.11.2025 09:57
Güncelleme:03.11.2025 09:59
Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, kızının arkadaşından gelen "Ben yaptım ama pişmanım dedi" şeklindeki şok iddialarla cinayet şüphesiyle derinleşti. Tam oklar Güllü'nün kızını gösterirken, ortaya çıkan skandal bir ses kaydı ve Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın, ifade veren Bircan isimli tanığı tehdit edip soruşturmayı sabote etmeye çalıştığı iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi. İşte tüm detaylar…
