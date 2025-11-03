Güllü öldü mü öldürüldü mü? Skandal ses kaydı

Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, kızının arkadaşından gelen "Ben yaptım ama pişmanım dedi" şeklindeki şok iddialarla cinayet şüphesiyle derinleşti. Tam oklar Güllü'nün kızını gösterirken, ortaya çıkan skandal bir ses kaydı ve Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın, ifade veren Bircan isimli tanığı tehdit edip soruşturmayı sabote etmeye çalıştığı iddiaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN