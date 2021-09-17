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GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman?

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Giriş: 17.09.2021 13:57
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 4.346 işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin sona ermesinin ardından gözler sonuç listesine ve sözlü sınav tarihine çevrildi. Bakanlık tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü sınav ne zaman? İşte haberin detayları...
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