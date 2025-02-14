15 Şubat 2025, Cumartesi
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Gözyaşları içinde arabası için ağladı: Ben ne yaptım ağabey?
Kırşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Yusuf Fırat Özer, otomobiliyle müstakil bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" sözleriyle dikkat çekti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.