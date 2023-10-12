Gözü dönmüş maganda kadın dehşet saçtı: Çocuğunun yanında dakikalarca darbedildi

Levent’te bir kadın, trafikte aracıyla kendisine çarpmak üzere olan bir başka kadını uyarınca kadın maganda sürücü tarafından aracının içinde darp edildi. Araçta çocuğuyla birlikte dehşeti yaşayan talihsiz kadın, dakikalarca küfür ve tehditlerle birlikte şiddet gördü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, maganda kadın polis tarafından yakalandı.