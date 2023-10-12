12 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gözü dönmüş maganda kadın dehşet saçtı: Çocuğunun yanında dakikalarca darbedildi
Levent’te bir kadın, trafikte aracıyla kendisine çarpmak üzere olan bir başka kadını uyarınca kadın maganda sürücü tarafından aracının içinde darp edildi. Araçta çocuğuyla birlikte dehşeti yaşayan talihsiz kadın, dakikalarca küfür ve tehditlerle birlikte şiddet gördü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, maganda kadın polis tarafından yakalandı.