Gözlerinizde kızarıklık varsa dikkat

Kış aylarının gelmesiyle birlikte göz kızarmaları da arttı.

Gözlerinizde kaşıntı, yanma ve kızarıklık varsa aman dikkat konjonktivit yani viral bir hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.

PEKİ KONJONKTİVİT NEDİR?

Göz nezlesidir yani gözümüzün bir çeşit emplame olması durumu bu alerjik olabilir viral veya bakteriyel enfeksiyonla olabilir.

Koronavirüs hastalarında da görülen göz kızarıklığı, birçok insanı tedirgin ediyor.

Uzmanlar her göz kızarıklığının, koronavirüs belirtisi olmadığını belirtiyor.

Uzmanlar göz kızarıklığının daha çok bakteriyel olduğunu söylüyor.

Pandemiden dolayı Kovid-19 ile birlikte bazı viral enfeksiyonlar gözümüzde oldukça bulaşıcı enfeksiyona neden olurlar yine bakteriyel konjonktivitlerde biraz daha çocuklarda daha sık olmakla birlikte görülebilir.

Konjonktivit hastalığı olanların, bulaş riskini azaltmak için dikkat etmesi gerekiyor.

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