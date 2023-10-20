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Görüntüler Türkiye'den! Balıkçıların ağına takıldı

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Giriş: 20.10.2023 16:25
Giresun'un Keşap ilçesinde ava çıkan balıkçılar, denizin ortasında bitkin halde buldukları yavru ayıyı ağları ile yakalayarak kıyıya çıkarttı. Balıkçılar, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.
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