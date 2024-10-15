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Görüntüler Sivas'tan! Ağıla girince şoke oldu

Görüntüler Sivas'tan! Ağıla girince şoke oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 10:56
Besici Selim Kılıçoğlu, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Onlarca koyunu kurt tarafından yenen Kılıçoğlu, "Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım, çok önemsemedim." ifadelerini kullandı.
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