Görüntüler Sivas'tan! Ağıla girince şoke oldu

Besici Selim Kılıçoğlu, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Onlarca koyunu kurt tarafından yenen Kılıçoğlu, "Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım, çok önemsemedim." ifadelerini kullandı.

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