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Görüntüler Erzurum'dan... Sürü halinde anayolda görüntülendiler

İHA
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Giriş: 22.01.2023 09:56
Erzurum'un Uzundere ilçesinde anayola inen kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi. İlçede esnaflık yapan Ufuk Bilgiç isimli vatandaş evine gitmek üzere gece saatlerinde yola çıktığı sırada Dikyar Mahallesi yolunda kurt sürüsüne denk geldi.
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