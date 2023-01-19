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Görüntüler Bursa'dan! UFO'ya benzeyen mercek bulutu böyle görüntülendi

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 10:54
Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarıyla oluşuyor
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