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Görüntüler Bitlis'ten! Taziyeye giderken hayrete düştüler

Görüntüler Bitlis'ten! Taziyeye giderken hayrete düştüler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 14:24
Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinde kayda geçti. Cemalettin Köyü’ne taziye ziyaretine giden yolcular bir anda karşılarına çıkan manzarayı görünce hayretler içerisinde kaldı.
Taziyeye giderken hayrete düştüler! Aniden... TAZİYEYE GİDERKEN HAYRETE DÜŞTÜLER! ANİDEN...

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